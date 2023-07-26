Зовні будинок зроблений з каменю та мармуру в чорно-білих кольорах. Через те він має дуже ефектний та елегантний вигляд.

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Сучасний будинок з комфортом

Житло збудували повністю з нуля. Будинок вміщує чотири спальні та три ванні кімнати. Він оснащений багатьма сучасними системами.

"Тут все автоматизовано, тому ви можете ввімкнути спа, коли виїжджаєте з міста о 17:00, і воно буде готове, коли ви повернетеся додому", – розповідає архітектор.

Інтелектуальною системою автоматизації можна керувати з будь-якого телефону або планшета. У будинку є система розпізнавання обличчя та введення відбитків пальців, гідропідігрів підлоги, підігрів підлоги у ванній кімнаті, відеодомофон та самоочищення басейну.

У дизайні інтер'єру використали чорний, білий та сірий кольори / Фото Realestate

Гламурний будинок займає два поверхи. На першому поверсі спальня з окремою ванною кімнатою поєднується з просторою кухнею, тобто планування – відкрите. Поруч є вітальня та обідня зона з прилеглою коморою дворецького, винним льохом та прихованим баром.

На верхньому поверсі розташовані ще три спальні та простора кімната з гардеробною та ванною.

Будинок дуже світлий та просторий. "Немає місця в домі, де б вам не вистачало природного світла", – зауважує власник.

Нерухомість з'явилася на ринку з орієнтовною вартістю 4,7 – 5,17 мільйона доларів США. Новий власник стане першим господарем, адже в будинку ще ніхто не жив.