Досадная ошибка: почему новый дом за 500 тысяч долларов придется снести

На Гавайях застройщик случайно построил хижину на чужом соседском участке. Законная владелица требует сноса дома стоимостью 500 тысяч долларов.

На незаконное строительство пожаловалась владелица земли Энн Рейнольдс. Это она обратилась в суд и дождалась решения в свою пользу, хотя и не полностью.

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Дом построили не на том участке

Хижина с двумя спальнями и тремя ванными комнатами расположена в парке "Гавайский рай" в городе Пуна. Ее построили на чужом участке, хотя согласно проектной документации, новый объект должен был появиться по соседству.

Одно дело, когда это незначительное посягательство, а здесь целый дом возвели на 114-м участке, а должны были на 115-м,

– указано в решении суда.



Незаконно построенная хижина на Гавайях / Фото Hawaii News Now

Законная владелица участка Энн Рейнольдс купила эту землю за 22,5 тысячи долларов в 2018 году. Она планировала переехать сюда из Калифорнии, чтобы проводить медитативные оздоровительные процедуры с видом на океан. Женщина даже не думала, что когда-то будет иметь такой сюрприз.

Такую ошибку допустил подрядчик вместе с застройщиком, которые "считали участки с помощью телефонных столбов, но начали строительство не с той стороны".

Судья дела отметил, что обе компании "срезали углы", чтобы уменьшить расходы. Теперь они должны выплатить компенсацию за демонтаж. Судья говорит, что компаниям не надо восстанавливать участок до первоначального состояния. Но владелица настаивает на демонтаже. Ее адвокат говорит, что "мы не получили всего, чего хотели, но это шаг в правильном направлении".