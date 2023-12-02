Какой нейтральный цвет будет самым популярным в 2024 году: прогноз дизайнеров

Есть много нейтральных оттенков, которые можно выбрать для покраски стен. Однако этот теплый тон сейчас набирает популярность, а в следующем году вообще станет трендом.

Дизайнеры интерьеров признаются, что им уже нравится будущий тренд. Ведь этот цвет придает теплу, глубине и визуальной привлекательности в доме, но в то же время он сдержан. Что это за оттенок и почему он становится столь популярным – рассказываем дальше.

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Светло-коричневый станет трендом в мире дизайнов

"Последние несколько лет мы наблюдаем, как люди отходят от прохладных нейтральных интерьеров в белом цвете, выбирая интерьеры, которые кажутся более теплыми и привлекательными", – рассказывает ведущий дизайнер Тайсон Несс.

Добавление более светлых коричневых тонов наполняет комнаты теплом, а в сочетании с кремовым оттенком еще и создает великолепный контраст. Самое главное, что все оттенки коричневого крайне редко выходят из моды, то есть ваш интерьер будет вневременным.

Гостиная в светло-коричневых тонах / Фото Future

Кроме того, светло-коричневый является хорошим нейтральным фоном для яркой или темной мебели и декора.

"Светло-коричневые тона создают блестящий фон для любого пространства, потому что вы можете использовать такие материалы как металл, дерево, ткань и различные краски в одной комнате", – объясняет калифорнийский дизайнер и основатель студии Элисон Палевски.

Акцентная мраморная столешница на фоне светло-коричневой стены / Фото Paint and Paper Library