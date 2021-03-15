Довольно часто жители новостроек заказывают установку металлопластиковых окон в квартирах. Это связано с тем, что качество окон, установленных застройщиком, их не устраивает.

Во всех ли новостройках стоит менять окна и как оценить состояние тех, которые установлены застройщиком, рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Также интересно Названы самые надежные застройщики в Украине: кто среди них

Стеклопакеты в новостройках, действительно, не всегда соответствуют стандартам качества. Они имеют дефекты из-за того, что многие застройщики не контролируют работу монтажных бригад. На качестве окон также негативно отражаются отделочные работы, выполняемые на финальной стадии строительства. Однако во многих новостройках оконные конструкции соответствуют всем существующим требованиям. Поэтому в первую очередь нужно оценить состояние окон,

– отметили в РИЕЛ.

Какие дефекты окон чаще всего встречаются в новостройках

Трудности с открыванием и закрыванием. Если конструкция изготовлена и установлена правильно, таких проблем возникать не должно. В случае если они есть, это может стать следствием использования дешевой фурнитуры и неправильного монтажа. Кроме того, некоторые бригады устанавливают недостаточно крепежных элементов, что приводит к трудностям с открыванием окон. Выявление конденсата и обледенения на стекле, промерзания откосов. Бывает, что конденсат на стекле появляется из-за повышенной влажности воздуха в помещении и после проветривания исчезает. Если же влага есть на новых пластиковых окнах в комнате, которая хорошо проветривается, это говорит о дефекте монтажного шва. Изменение оттенка светопрозрачных конструкций (СПК) или отдельных ее частей. Если цвет окна меняется – это свидетельствует об использовании некачественных материалов при изготовлении конструкции. Запотевание стекол внутри стеклопакета.

Внутренняя поверхность СПК потеет при ее разгерметизации и при недостаточном количестве осушителя. В качестве осушителя используют силикагель или молекулярные сита. Эти вещества не позволяют влаге скапливаться внутри пакета,

– отметили в РИЕЛ.

Слипание стекла. Если речь идет о больших конструкцииях, стекло в них может деформироваться и слипаться друг с другом. Это в свою очередь приводит к потере тепло- и шумоизоляционных свойств. Нарушение герметичности СПК. Если створки плохо прилегают к раме – в щели задувает ветер и попадает дождь. Причиной может быть деформация рамы или створки, или неправильная регулировка петель.

От качества окон зависит комфорт во время проживания в квартире​ / Фото riel

Полезно Какой ЖК выбрать в Киеве, чтобы все было под боком: назван идеальный вариант

Каким должно быть качественное пластиковое окно

Если металлопластиковое окно в новостройке внешне не имеет дефектов, его качество можно оценить другими способами.

Оцинкованная сталь толщиной от 1,5 миллиметров считается лучшим материалом для профиля. Ширина профиля зависит от количества камер. Например, в трехкамерной СПК должно быть не менее 57 миллиметров. Кроме того, некоторые производители закрепляют дополнительную раму, что позволяет улучшить теплоизоляционные свойства изделия.

Качество окон также зависит от самого стеклопакета. В частности, в жилье устанавливают трехкамерные СПК. У них хорошая тепло- и шумоизоляция, а также они хорошо задерживают ультрафиолетовое излучение. В РИЕЛ пояснили, что лучшие изоляционные характеристики имеют энергосберегающие окна, а защитить комнату от попадания солнечных лучей позволяют СПК с зеркальным покрытием. При этом толщина стекла должна быть не менее, чем 4 миллиметра.

Перед покупкой квартиры – оцените качество окон​ / Фото riel

Особое внимание стоит обратить на уплотнитель – от него зависят теплоизоляционные свойства изделия. Надежным считается черный уплотнитель.

Качественной также должна быть фурнитура. От этого зависит работоспособность всей конструкции. Поскольку фурнитура – сложный механизм, нежелательно, чтобы она была из мягкого металла или пластмассы.

Для того чтобы проверить работоспособность механизма, нужно открыть и закрыть створки во всех положениях. Механизм должен работать легко, без заеданий и сбоев.

Плотность прилегания створки к раме можно проверить с помощью газетного листа. Бумагу помещают между створкой и рамой, потом закрывают окно. Если конструкция соответствует стандартам качества, получить газету будет очень сложно. Между рамой и стеной должно быть не менее 1,5 сантиметра. Такое расстояние необходимо для создания качественного монтажного шва. Если СПК будет установлена вплотную к стене, то зимой она будет промерзать,

– добавили в РИЕЛ.

Строительную пену при монтаже следует защитить уплотнительной лентой или герметиком. По словам специалистов, если не закрыть пену – это приведет к появлению плесени и расшатыванию рамы.

Важно: если на оконных конструкциях нет дефектов и они соответствуют всем стандартам качества – их можно не менять.

Если окна от застройщика качественные, их можно не менять​ / Фото riel