Названы самые надежные застройщики в Украине: кто среди них
Ежедневно тысячи украинцев выбирают новое жилье и задумываются над тем, какому застройщику можно доверять.
Источник:riel
Новый рейтинг самых надежных девелоперов в Украине обнародовало издание Деньги.ua. В перечень вошла Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая на протяжении 17 лет строит качественное жилье в Киеве и Львове.
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Как составляли рейтинг надежных застройщиков
За основу были взяты несколько критериев:
- возраст компании;
- количество реализованных объектов;
- количество строящихся;
- средний показатель времени отставания ввода ЖК в эксплуатацию;
- наличие скандалов, конфликтов и судебных разбирательств в прошлом;
- прозрачность застройщика.
Именно эти показатели были выбраны по той причине, что все данные в открытом доступе, а это значит, что любой потенциальный покупатель может с ними ознакомиться.
Однако у всех застройщиков, которые вошли в рейтинг, есть опыт работы во время экономических кризисов и в крайне сложных условиях на украинском рынке. При этом они доказали желание и возможности работать и дальше.
Покупать жилье следует у надежных застройщиков / Фото riel
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РИЕЛ в ТОП-5
Корпорация Недвижимости РИЕЛ вошла в пятерку самых надежных застройщиков в Украине.
РИЕЛКорпорация недвижимости, которая на протяжении 17 лет работает на украинском рынке и зарекомендовала себя надежным партнером. Об этом свидетельствуют десятки объектов, сданных в эксплуатацию, и безупречная репутация. Компания является членом Ассоциации западноукраинских застройщиков и отмечена различными наградами и благодарностями. Однако самой большой ценностью в РИЕЛ считают доверие покупателей, которые возвращаются к ним снова и снова.
Мы искренне благодарны за доверие и нашим покупателям, и медиа,
– отреагировал на событие президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.
Ростислав Мельник – президент КН РИЕЛ / Фото riel
Он отметил, что ситуация на строительном рынке в стране остается непростой. Это связано с рядом причин: реформой системы государственного архстройконтроля, которая затянулась, и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой некоторые застройщики вынуждены были уйти с рынка, высокой конкуренцией и скандалами вокруг известных компаний, прекративших деятельность.
Впрочем, сложности закаляют – они заставляют бороться, становиться лучше, строить качественнее, слышать своего клиента и уметь держать слово перед ним. Убежден: уже скоро мы увидим обновленный строительный рынок только с надежными и проверенными его участниками,
– подчеркнул Ростислав Мельник.
РИЕЛ строит качественное жилье в Киеве и Львове / Фото riel
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