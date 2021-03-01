Ежедневно тысячи украинцев выбирают новое жилье и задумываются над тем, какому застройщику можно доверять.

Новый рейтинг самых надежных девелоперов в Украине обнародовало издание Деньги.ua. В перечень вошла Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая на протяжении 17 лет строит качественное жилье в Киеве и Львове.

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Как составляли рейтинг надежных застройщиков

За основу были взяты несколько критериев:

возраст компании;

количество реализованных объектов;

количество строящихся;

средний показатель времени отставания ввода ЖК в эксплуатацию;

наличие скандалов, конфликтов и судебных разбирательств в прошлом;

прозрачность застройщика.

Именно эти показатели были выбраны по той причине, что все данные в открытом доступе, а это значит, что любой потенциальный покупатель может с ними ознакомиться.

Важно: в рейтинг не попали застройщики, появившиеся после 2016 года, а также те, которые ввели в эксплуатацию менее 10 объектов, или же такие, у которых нет ЖК, находящихся в процессе строительства.

Однако у всех застройщиков, которые вошли в рейтинг, есть опыт работы во время экономических кризисов и в крайне сложных условиях на украинском рынке. При этом они доказали желание и возможности работать и дальше.

Покупать жилье следует у надежных застройщиков / Фото riel

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РИЕЛ в ТОП-5

Корпорация Недвижимости РИЕЛ вошла в пятерку самых надежных застройщиков в Украине.

РИЕЛ Корпорация недвижимости, которая на протяжении 17 лет работает на украинском рынке и зарекомендовала себя надежным партнером. Об этом свидетельствуют десятки объектов, сданных в эксплуатацию, и безупречная репутация. Компания является членом Ассоциации западноукраинских застройщиков и отмечена различными наградами и благодарностями. Однако самой большой ценностью в РИЕЛ считают доверие покупателей, которые возвращаются к ним снова и снова.

Мы искренне благодарны за доверие и нашим покупателям, и медиа,

– отреагировал на событие президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник – президент КН РИЕЛ​ / Фото riel

Он отметил, что ситуация на строительном рынке в стране остается непростой. Это связано с рядом причин: реформой системы государственного архстройконтроля, которая затянулась, и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой некоторые застройщики вынуждены были уйти с рынка, высокой конкуренцией и скандалами вокруг известных компаний, прекративших деятельность.

Впрочем, сложности закаляют – они заставляют бороться, становиться лучше, строить качественнее, слышать своего клиента и уметь держать слово перед ним. Убежден: уже скоро мы увидим обновленный строительный рынок только с надежными и проверенными его участниками,

– подчеркнул Ростислав Мельник.

РИЕЛ строит качественное жилье в Киеве и Львове​ / Фото riel