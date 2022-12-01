Работают даже без света: как вписать в интерьер LED-ленты

В результате длительных отключений света все больше украинцев придумывают разнообразные лайфхаки, облегчающие быт в темное время дня. На помощь приходят все подручные средства: от свечей до "вечных" фонариков из батареек и диода.

Кроме того, популярность приобрели гирлянды и LED-ленты на батарейках. Последние, кстати, также выпускаются с USB-кабелем, то есть их можно заряжать от повербанка или подключать к мобильному телефону, пишет 24 канал.

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Как можно использовать такие решения в доме, чтобы это было не только функционально, но и эстетично, рассказываем дальше.

Наклейте светодиодные ленты под кухонными шкафами



Как вписать в интерьер LED-ленты / Фото philips-hue

Светодиодные ленты отлично освещают рабочие поверхности на кухне. Для этого достаточно поместить их под шкафчиками. К тому же можно выбрать один из доступных цветов, который позволит освежить интерьер помещения.

Светодиодные ленты на потолке



Как вписать в интерьер LED-ленты / Фото behance Igor Sirotov

Освещение спальни лучше всего достигается с помощью тонких и гибких полос RGB. Их можно крепить поверх молдинга или в углу между потолком и стеной. Конечно, чтобы осветить большую площадь, понадобится несколько лент на батарейках, поэтому лучше выбрать одну зону, где это будет максимально уместно и практично.

Осветите TV-зону



Как вписать в интерьер LED-ленты / Фото behance FOGArchitecture

Если центральным элементом помещения является TV-зона, попробуйте разместить ленту на клейкой основе на заднюю сторону телевизора. Таким образом, свет будет падать на стену за телевизором, обеспечивая красивый контур.

Подсветите лестницу



Как вписать в интерьер LED-ленты / Фото furniture lighting decor

Светодиодное освещение в частных домах можно выстроить по двум сценариям: оклеить лентой каждую отдельную ступеньку или спустить ленту вдоль всего лестничного пролета.

Выделите мебель



Как вписать в интерьер LED-ленты / Фото Amazon

Обклейте лентой отдельную мебель, к примеру, изголовье кровати. Также LED-подсветку можно использовать за диваном или стеллажем с книгами. Это поможет создать уют и подчеркнуть излюбленные предметы интерьера.