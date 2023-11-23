Где продают самые дешевые квартиры в Украине: цены очень низкие

После ажиотажа в начале полномасштабного вторжения цены на недвижимость постепенно стабилизировались. Однако есть области, где квартиры до сих пор стоят очень дешево по ряду причин.

Самые низкие цены на квартиры зафиксировали в областях, неподалеку от фронта, или там, где фиксируют частые обстрелы. Ведь в условиях, предлагаемых в этих регионах, сможет жить не каждый.

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В каких областях продают самые дешевые квартиры

Самая маленькая средняя стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Николаевской области. Там жилье с одной комнатой продается за 23 275 долларов, что на 1,2% дешевле, чем в прошлом году.

На втором месте оказалась Херсонская область, где однокомнатная квартира стоит 23627 долларов (+5%). В целом по цене ниже 30 тысяч гривен можно приобрести квартиру в ряде областей, в частности:

в Запорожской – 23 716 долларов (+2,8%);

в Кировоградской – 24 124 доллара (+9,5%);

в Сумской – 26 292 доллара (+26,4%).

Информация предоставлена без учета данных с временно оккупированных территорий и тех, где продолжаются активные бои.

Стоит отметить, что сравнительно недорогие квартиры можно найти и в городах с дорогой недвижимостью. К примеру, маленькая однокомнатная смартквартира в трехэтажном доме в частном секторе Киева может стоить около 18 тысяч долларов. Тем не менее, за эти деньги площадь жилья будет около 14 квадратов. Также может не быть централизованного отопления, водоснабжения (скважина и индивидуальное отопление вместо) и другого.