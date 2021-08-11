Обновляем жилье: 4 шага в подборе нового интерьера

Выбор стиля и цветовой гаммы, подбор мебели и предметов декора – все это делает жилье комфортным для проживания. Для того чтобы все сделать верно, следует продумать важные детали.

Всего 4 шага позволят не ошибиться и создать квартиру мечты. Их назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Если вы уже приняли решение преобразить свой дом или готовитесь к переезду в квартиру в новострое, прежде чем рисовать планировку, подбирать краску и покупать полотенца для новой кухни, стоит определиться со стилем вашего интерьера,

– отметила Ильяшенко.

Как сделать удачный интерьер: 4 совета

Воспользуйтесь Pinterest. По словам дизайнера интерьера, нужно создать отдельные доски по тематике каждой комнаты. Это позволит проанализировать, что вам нравится и что близко. Кроме Pinterest, идеями можно вдохновиться на Behance, Elle Decoration, Ad Magazine. Определите свои нужды в быту, требования и привычки. В частности вам нужно решить, нужна вам ванна или душевая кабина, много ли вы готовите, часто ли будете принимать гостей, нужна вам большая кухня или нет.

Определите предметы, которые вам точно понадобятся дома / Фото pinterest

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Один из ключевых пунктов ремонта – бюджет. Определите сумму, которую вы готовы потратить, и добавьте 20 – 30%.

То, на сколько качественно и практично удастся воплотить стиль, напрямую зависит от размера бюджета. Например, скандинавский стиль не потребует лепнину или супер дорогую мебель, а вот в классику не поставишь мебель Ikea,

– уточнила дизайнер интерьера.

Учитывайте конфигурацию вашей жилплощади. Например, если речь идет об оформлении смарт-квартиры, следует рассматривать стили, которым характерны светлые тона и оттенки. Это позволит сделать пространство воздушным и легким.

Выбирайте стиль с учетом площади и планировки квартиры / Фото pinterest