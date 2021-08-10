В последнее время количество сделок на рынке недвижимости в Болгарии существенно увеличилось. Сколько стоит квадратный метр жилья на побережье Черного моря – читайте дальше.

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Что происходит на рынке курортной недвижимости в Болгарии

Как отмечают аналитики, количество сделок с жильем в Болгарии резко увеличилось. В частности речь идет о городах Созополь, Несебр и Поморие, расположенных на берегу Черного моря. Специалисты связывают увеличение спроса, в том числе с пандемией.

Цены на курортную недвижимость остаются стабильными, в отличие от цен на городскую недвижимость, которые росли в течение последних 12 месяцев,

– отметили аналитики.

По их данным, преимущественно курортное жилье в Болгарии покупают местные жители, которые хотят выгодно вложить деньги.

В Болгарии вырос спрос на курортную недвижимость / Фото Pixabay

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Сколько стоит недвижимость для отдыха в Болгарии

Агенты по недвижимости говорят, что этим летом инвесторы интересуются разными объектами как на первичном, так и на вторичном рынке. В городе Бургас, что на Черноморском побережье, цены на жилье сильно варьируются. Однако покупатели преимущественно выбирают объекты со стоимостью квадратного метра от 800 до 1200 евро (25 – 37,6 тысячи гривен).

Цена зависит от различных факторов: расположения объекта, дома (новостройка или вторичка) и др.

Инвесторы, которые хотят купить недвижимость в курортных комплексах закрытого типа, принимают во внимание цены на содержание, обслуживание и управление недвижимостью,

– объяснила менеджер агентства недвижимости в Бургасе Диана Иванова.

По ее словам, небольшие квартиры, которые расположены в курортных комплексах, но имеют неидеальное обслуживание, продаются по более низким ценам. Это привлекает инвесторов. Преимущественно покупатели выбирают квартиры с отделкой и мебелью.

Квадратный метр жилья на побережье Черного моря в Болгарии обойдется от 800 до 1200 евро / Фото Pixabay