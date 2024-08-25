Как недорого обновить покрытие стен в комнатах: варианты на разный бюджет

Необязательно тратить большие суммы, чтобы превратить свой дом в стильное и современное пространство. Для этого достаточно знать несколько хитростей и использовать доступные материалы.

Даже свежий слой краски или новые обои могут кардинально изменить помещение. Последние тенденции предлагают использовать нейтральные оттенки, которые подчеркивают простоту и элегантность. А для акцентов можно выбрать яркие цвета или геометрические узоры.

Обратите внимание 6 оттенков, которые создадут уют в любом интерьере: подборка от дизайнеров

Бюджетные идеи для обновления стен

В первую очередь дизайнеры советуют обратить внимание на натуральные обои, среди которых выделяют пробковые. Они сделаны из натурального экологически чистого материала, который не вызывает аллергических реакций. Пробка теплая и у нее есть внутренняя структура, наполненная пузырьками воздуха. Также он выполняет функцию звукоизоляции.



Пробковые обои в спальне / Фото Rozetka

Самоклеящиеся пленки – это простой и бюджетный способ обновить интерьер без больших усилий. Они идеально подходят для преобразования мебели, стен или даже дверей, придавая им новый вид.



Самоклеящаяся пленка на кухне / Фото KWAINA

Кроме того, стоит обратить внимание на интерьерные наклейки, которые предназначены для декорирования стен, мебели, зеркал и других поверхностей. Этот декор не только освежает комнату, но и помогает скрыть недостатки, например пятна или отверстия на стенах.



Зеркальный настенный декор в форме медовых сот / Фото Rozetka



Зеркальные камни в серебряном цвете / Фото Rozetka

Декоративные рейки в интерьере – это еще один стильный элемент, что придает интерьеру элегантности и современности. Их также часто используют для визуального разделения на зоны.

Большая декоративная рейка в спальне / Фото Rozetka

Эти варианты обновлений стен являются лишь доказательством того, что без ремонта и чрезмерных затрат всегда можно обойтись.