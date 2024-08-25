Навіть свіжий шар фарби або нові шпалери можуть кардинально змінити приміщення. Останні тенденції пропонують використовувати нейтральні відтінки, які підкреслюють простоту та елегантність. А для акцентів можна обрати яскраві кольори або геометричні візерунки.

Зверніть увагу 6 відтінків, які створять затишок у будь-якому інтер'єрі: добірка від дизайнерів

Бюджетні ідеї для оновлення стін

Найперше дизайнери радять звернути увагу на натуральні шпалери, серед яких виділяють коркові. Вони зроблені з натурального екологічно чистого матеріалу, який не викликає алергічних реакцій. Корок теплий і в нього є внутрішня структура, наповнена бульбашками повітря. Також він виконує функцію звукоізоляції.



Коркові шпалери в спальні / Фото Rozetka

Самоклейні плівки – це простий і бюджетний спосіб оновити інтер'єр без великих зусиль. Вони ідеально підходять для перетворення меблів, стін або навіть дверей, надаючи їм нового вигляду.



Самоклейна плівка на кухні / Фото KWAINA

Крім того, варто звернути увагу на інтер'єрні наклейки, які призначені для декорування стін, меблів, дзеркал та інших поверхонь. Цей декор не лише освіжає кімнату, а й допомагає приховати недоліки, як-от плями чи отвори на стінах.



Дзеркальний настінний декор у формі медових сот / Фото Rozetka



Дзеркальне каміння в срібному кольорі / Фото Rozetka

Декоративні рейки в інтер'єрі – це ще один стильний елемент, що додає інтер'єру елегантності та сучасності. Їх також часто використовують для візуального поділу на зони.

Велика декоративна рейка в спальні / Фото Rozetka

Ці варіанти оновлень стін є лише доказом того, що без ремонту та надмірних витрат завжди можна обійтися.