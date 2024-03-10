В каких комнатах никогда не следует клеить обои, если вы не хотите доставлять себе хлопот

Обои являются достаточно хорошим дополнением к интерьеру, ведь они добавляют цвета и индивидуальности. Клеить их можно во всех комнатах, но в некоторых помещениях ухаживать за ними будет сложно.

В некоторых комнатах обои могут быстро повредиться или стать причиной образования плесени. Если вы не хотите доставлять себе хлопот с лишним уходом и уборкой, не клейте обои в этих помещениях.

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Комнаты с повышенной влажностью

Обои в ванной комнате в темно-зеленом цвете / Фото Little Greene

В помещениях с высоким или переменным уровнем влажности лучше не клеить обои. Поскольку такие условия могут привести к отслоению и развитию плесени. Речь идет прежде всего о ванных комнатах, кухни (из-за постоянного воздействия тепла, пара, жира) и прачечных.

Когда в подвалах обустраивают дополнительную комнату, туда часто выбирают именно обои. Однако они сырые и затхлые, что делает их неправильным выбором.

В подвалах также могут быть неровные стены или бетонные поверхности, из-за чего правильно наклеить обои будет сложно.

Комнаты с интенсивным движением

"Места с интенсивным движением людей, такие как коридоры и подъезды, не всегда идеально подходят для обоев", – говорит дизайнер Кейт Сент.

Постоянное движение может легко привести к разрывам и повреждению обоев. Более того, зоны с интенсивным движением людей более склонны к загрязнению и образованию потертостей, которые трудно очистить от обоев.

В гостиной с камином

Еще одно место, где обои могут легко повредиться, это зона вокруг каминов.

Каждый раз, когда вы будете разжигать камин, жар от него может вызвать отслоение и обесцвечивание обоев или даже стать причиной пожара.