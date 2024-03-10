У деяких кімнатах шпалери можуть швидко пошкодитися або стати причиною утворення цвілі. Якщо ви не хочете завдавати собі клопоту із зайвим доглядом і прибиранням, не клейте шпалери у цих приміщеннях.

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Кімнати з підвищеною вологістю

Шпалери у ванній кімнаті в темно-зеленому кольорі / Фото Little Greene

У приміщеннях з високим або змінним рівнем вологості краще не клеїти шпалери. Оскільки такі умови можуть призвести до відшарування та розвитку цвілі. Мовиться насамперед про ванні кімнати, кухні (через постійний вплив тепла, пари, жиру) та пральні.

Коли в підвалах облаштовують додаткову кімнату, туди часто обирають саме шпалери. Проте вони сирі та затхлі, що робить їх неправильним вибором.

У підвалах також можуть бути нерівні стіни або бетонні поверхні, через що правильно наклеїти шпалери буде складно.

Кімнати з інтенсивним рухом

"Місця з інтенсивним рухом людей, такі як коридори та під’їзди, не завжди ідеально підходять для шпалер", – каже дизайнерка Кейт Сент.

Постійний рух може легко призвести до розривів і пошкодження шпалер. Ба більше, зони з інтенсивним рухом людей більш схильні до забруднення та утворення потертостей, які важко очистити від шпалер.

У вітальні з каміном

Ще одне місце, де шпалери можуть легко пошкодитись, це зона навколо камінів.

Щоразу, коли ви будете розпалювати камін, жар від нього може спричинити відшарування та знебарвлення шпалер або навіть стати причиною пожежі.