В детской комнате следует предусмотреть 5 основных моментов. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Обустройство комнаты для девочки: что учесть

Функциональные зоны

В комнате для девочки должно быть 3 основных зоны: спальная, творческая и гардеробная.

Распределить эти зоны в комнате необходимо следующим образом: письменный стол (столик для игр) разместите возле окна; шкаф, комод или гардеробную – с противоположной стороны; кровать – в центре комнаты, прислонив ее изголовьем или боковиной к другой стене,

– уточнила Виктория Файнблат.

Цветовые сочетания

По словам дизайнера интерьера, розовый цвет – это стереотип из прошлого. В детской комнате рекомендуется использовать нейтральные, природные или пастельные оттенки: светло-зеленый, кремовый, бежевый, нежно-желтый, серебристый.

Кровать

Кровать для ребенка следует выбирать с расчетом на будущее. Высота изголовья может быть разной, а вот габариты лучше брать стандартные – 180х90. Также следует подобрать качественный матрас.

Кровать должна быть стандартных размеров / Фото из инстаграма Виктории Файнблат

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Эстетика

Не стоит бояться сделать детскую слишком девичьей: используйте легкие драпировки на шторах, украшайте стены кокетливыми картинками, оборудуйте девочке туалетный столик и мягкий изящный пуфик,

– порекомендовала дизайнер интерьера.

Освещение

В детской должно быть качественное освещение. Например, бра с перфорацией, интересная люстра и красивые лампы.

Детская комната должна быть максимально уютной / Фото из инстаграма Виктории Файнблат

Текст публикации Виктории Файнблат:

Несколько правил и советов, по обустройству комнаты маленькой принцессы:

Функциональные зоны

Они важны в любой детской комнате, поскольку помогают грамотно обставить площадь и использовать ее с максимальной пользой. В девичьей следует выделить три основные зоны: спальную, рабочую (творческую) и гардеробную. Распределить эти зоны в комнате необходимо следующим образом: письменный стол (столик для игр) разместите возле окна; шкаф, комод или гардеробную – с противоположной стороны; кровать – в центре комнаты, прислонив ее изголовьем или боковиной к другой стене.

Цветовые сочетания

То, что комната девочки должна быть оформлена в розовом цвете и всех его оттенках - это стереотип прошлого. Я бы порекомендовала, в оформлении комнаты использовать нейтральные, природные или пастельные оттенки: светло-зеленый, кремовый, бежевый, нежно-желтый, серебристый.

Кровать

В младенчестве дети, как правило, спят в детской кроватке. Но ближе к четырем годам обязательно следует заменить спальное ложе ребенка более просторным и комфортным. Кровать для девочки нужно выбирать с таким расчетом, что она должна прослужить довольно долгое время. Высота ложа может варьироваться, но основные габариты должны отвечать стандартным 180 х 90 см. И не забывайте, что матрац должен быть качественным и ортопедическим.

Эстетика – наше все!

Не стоит бояться сделать детскую слишком девичьей: используйте легкие драпировки на шторах, украшайте стены кокетливыми картинками, оборудуйте девочке туалетный столик и мягкий изящный пуфик.

Освещение

Не стоит также забывать и о светильниках, сюда идеально подойдет бра с перфорацией, затейливая люстра и красивые лампы.