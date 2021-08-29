Как обустроить комнату для маленькой принцессы: 5 пунктов, которые нужно учесть
Источник:инстаграм Виктории Файнблат
Комната ребенка – особенное место в квартире и доме. На ее обустройство всегда уходит больше времени, ведь хочется сделать все идеально.
В детской комнате следует предусмотреть 5 основных моментов. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Обустройство комнаты для девочки: что учесть
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Функциональные зоны
В комнате для девочки должно быть 3 основных зоны: спальная, творческая и гардеробная.
Распределить эти зоны в комнате необходимо следующим образом: письменный стол (столик для игр) разместите возле окна; шкаф, комод или гардеробную – с противоположной стороны; кровать – в центре комнаты, прислонив ее изголовьем или боковиной к другой стене,
– уточнила Виктория Файнблат.
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Цветовые сочетания
По словам дизайнера интерьера, розовый цвет – это стереотип из прошлого. В детской комнате рекомендуется использовать нейтральные, природные или пастельные оттенки: светло-зеленый, кремовый, бежевый, нежно-желтый, серебристый.
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Кровать
Кровать для ребенка следует выбирать с расчетом на будущее. Высота изголовья может быть разной, а вот габариты лучше брать стандартные – 180х90. Также следует подобрать качественный матрас.
Кровать должна быть стандартных размеров / Фото из инстаграма Виктории Файнблат
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Эстетика
Не стоит бояться сделать детскую слишком девичьей: используйте легкие драпировки на шторах, украшайте стены кокетливыми картинками, оборудуйте девочке туалетный столик и мягкий изящный пуфик,
– порекомендовала дизайнер интерьера.
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Освещение
В детской должно быть качественное освещение. Например, бра с перфорацией, интересная люстра и красивые лампы.
Детская комната должна быть максимально уютной / Фото из инстаграма Виктории Файнблат
Текст публикации Виктории Файнблат:
Несколько правил и советов, по обустройству комнаты маленькой принцессы:
Функциональные зоны
Они важны в любой детской комнате, поскольку помогают грамотно обставить площадь и использовать ее с максимальной пользой. В девичьей следует выделить три основные зоны: спальную, рабочую (творческую) и гардеробную. Распределить эти зоны в комнате необходимо следующим образом: письменный стол (столик для игр) разместите возле окна; шкаф, комод или гардеробную – с противоположной стороны; кровать – в центре комнаты, прислонив ее изголовьем или боковиной к другой стене.
Цветовые сочетания
То, что комната девочки должна быть оформлена в розовом цвете и всех его оттенках - это стереотип прошлого. Я бы порекомендовала, в оформлении комнаты использовать нейтральные, природные или пастельные оттенки: светло-зеленый, кремовый, бежевый, нежно-желтый, серебристый.
Кровать
В младенчестве дети, как правило, спят в детской кроватке. Но ближе к четырем годам обязательно следует заменить спальное ложе ребенка более просторным и комфортным. Кровать для девочки нужно выбирать с таким расчетом, что она должна прослужить довольно долгое время. Высота ложа может варьироваться, но основные габариты должны отвечать стандартным 180 х 90 см. И не забывайте, что матрац должен быть качественным и ортопедическим.
Эстетика – наше все!
Не стоит бояться сделать детскую слишком девичьей: используйте легкие драпировки на шторах, украшайте стены кокетливыми картинками, оборудуйте девочке туалетный столик и мягкий изящный пуфик.
Освещение
Не стоит также забывать и о светильниках, сюда идеально подойдет бра с перфорацией, затейливая люстра и красивые лампы.