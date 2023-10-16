Самая дешевая квартира в Днепре: как выглядит и сколько стоит аренда

В Днепре сдают очень дешевую квартиру за минимальную месячную плату. Площадь такого жилья, как ни странно, крошечная – составляет всего 30 "квадратов".

Квартиру сдают всего за 2500 гривен в месяц. В объявлении указано, что это малосемейка, и владельца интересует человек, который будет снимать жилье долгосрочно. Об этом сообщает 24 Канал на основе анализа рынка недвижимости в Днепре на платформе онлайн-объявлений OLX.

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Самая дешевая аренда в Днепре

Можно предположить, что квартиру сдают в аренду по такой дешевой цене, потому что она без мебели. В доме есть только столик с умывальником и стул, которые указывают на то, что это кухонный уголок. Зона для приготовления пищи объединена вместе со спальней, то есть это квартира открытой планировки.



Зона кухни / Фото OLX.

В общем, жилье в достаточно хорошем состоянии с косметическим ремонтом. Нужно только в нескольких местах "исправить" обои. Слегка повреждена стена в ванной, но и это можно легко исправить. Наибольшими хлопотами нового арендатора станет мебель, потому что в квартире действительно нет ничего, даже спального места.



Квартиру продают без мебели / Фото OLX

Апартаменты расположены на последнем этаже 9-этажного дома по проспекту Ивана Мазепы. "Лифт работает хорошо, все удобства, транспортная развязка, магазины, аптека рядом", – отмечено в объявлении.



Ванная комната в хорошем состоянии / Фото OLX