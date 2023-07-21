Гараж сделан так, что машинами в нем можно любоваться как снаружи, так и изнутри. Он полностью стеклянный и имеет три паркоместа. Вместе с домом его продают за 3 миллиона долларов.

Обратите внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Автолюбители приятно удивлены

Гостевой люкс нижнего уровня расположен под гаражом. Он имеет 9-метровую стеклянную стену, ведущую к внутреннему дворику.

"Когда гости приходят, у них есть место, где можно остаться, посидеть на улице, выпить утренним кофе, заняться йогой и чувствовать себя так, как дома. Это очень частное место, где гостей не побеспокоят", – объясняет агент по недвижимости Селеста Баллерино.

Основной дом площадью около 400 квадратных метров вмещает три спальни и три ванные комнаты. Интерьер выглядит современно, в частности винная зона под лестницей, изготовлена из переработанной арматуры.

Максимально современный интерьер / Фото David Lauer Photography

На дворе находится зона отдыха и внешний душ, который подключается к ванной комнате.

Особенностью собственности, безусловно, является застекленный гараж наверху, демонстрирующий коллекцию автомобилей. Гараж отапливают и в нем очень чисто.

Особый гараж, понравившийся автолюбителям / Фото David Lauer Photography