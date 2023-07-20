Это жилье точно не для всех: в Аризоне продают три очень странных помещения

Трио Dome Homes расположен в Макниле, Аризона. Это максимально удивительные дома купольной формы, сделанные из песка, земли и цемента.

Дом построила нынешняя владелица в 2008 году собственноручно после спецобучения. Все три домика стоят 279 тысяч долларов.

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Уникальные домики, которых вы раньше не видели

Каждое жилье строили с помощью техники слоя. Сначала владелица накладывала мешки с песком и землей друг на друга. Затем закрепляла их колючей проволокой между каждым прочностным слоем. Затем заштукатуривают цементной смесью.

Дома являются частью собственности площадью более 7 гектаров. Кроме жилья здесь есть кухня на улице, две конюшни, сад с двенадцатью фруктовыми деревьями и зрелый органический сад.

"Внутри так уютно, что чувствует себя защищенным. Однако это жилье не для всех. Может, поэтому его можно считать еще очень привлекательным местом", – говорит агент по листингу Ким Юинг.

Очень интересные домики в Аризоне / Фото ARMLS

Что касается электричества, то его нет. Проложить кабели в дом – достаточно дорогое удовольствие. Дома созданы для тех, кто хочет жить скромно и в гармонии с природой.

Владелица рассказывает, что часто устраивала дома день открытых дверей, чтобы больше людей узнали процесс строительства. Она подсказывает будущим владельцам, что они могут заработать на аренде. Жить там не обязательно.