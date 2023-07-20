Помешкання побудувала теперішня власниця у 2008 році власноруч після спецнавчання. Усі три будиночки коштують 279 тисяч доларів.

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Унікальні будиночки, яких ви раніше не бачили

Кожне житло будували за допомогою техніки шарування. Спочатку власниця накладала мішки з піском та землею один на одного. Потім закріплювала їх колючим дротом між кожним шаром для міцності. Потім затиньковувала цементною сумішшю.

Будинки є частиною власності площею понад 7 гектарів. Окрім помешкань, тут ще є кухня надворі, дві стайні, сад з дванадцятьма фруктовими деревами і зрілий органічний сад.

"Всередині так затишно, що почувається дуже захищеним. Однак це житло не для всіх. Може, тому його можна вважати ще дуже привабливим місцем", – каже агент з лістингу Кім Юінг.

Дуже цікаві будиночки в Аризоні / Фото ARMLS

Що стосується електрики, то її немає. Прокласти кабелі до будинку – досить дороге задоволення. Будинки, зрештою, створені для тих, хто хоче жити скромно і в гармонії з природою.

Власниця розповідає, що часто влаштовувала вдома день відкритих дверей, щоб більше людей дізналися про процес будівництва. Вона підказує майбутнім господарям, що вони можуть заробити на оренді. Жити там необов'язково.