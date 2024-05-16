Построили назло: во Флориде продают очень узкий дом с интересной историей

"Худой" дом в прибрежном городе Джексонвилл-Бич построен в идеальном месте. Его возвели "назло" соседям, которые способствовали тому, чтобы жилье не возвели.

Когда дом абсолютно новый, рядом с пляжем и доступный по цене, трудно представить, чего еще может хотеть покупатель. Разве то, чтобы он был немного шире, чем 3 метра.

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Очень узкий дом

Это жилье продуманно спроектировано с учетом ограниченной площади. Изначально дом должен был быть шириной около 5 метров, но соседи пожаловались на застройщика. Они надеялись остановить возведение дома. Но застройщик не сдался: вместо того, чтобы найти больший участок, он уменьшил жилье.

Честно говоря, застройщик едва не построил это со злости: "О, вы думаете, мы не можем строить? Подержите-ка мое пиво",

– шутит агент по продажам.

Риелторы говорят, что сейчас этот дом продают за достаточно разумную цену – 619 тысяч долларов, учитывая состояние жилья и его расположение. Дом продают с большим двором и участком.

Светлый интерьер с современным дизайном / Фото Realtor

Внутри есть две спальни, кухня, гостиная, две ванные комнаты и мансардная зона. Из интересных дизайнерских решений в доме – встроенный уголок для чтения на втором этаже и встроенные сиденья в главной гостиной.

Поскольку дом расположен в прибрежном городе у Атлантического океана, его можно воспринимать как "инвестиционную ценность" или просто сдавать в аренду.