Очередь покупателей: почему этот дом в Австралии вызвал такой ажиотаж

Такие дома не появляются каждый день, и даже не каждый год. Но когда они случаются, то производят фурор. К этому типу относится и жилище в пригороде Хобарта, Тасмания.

Дом на Кларк-авеню был продан за 2 миллиона долларов. Это первая продажа в этом желанном месте на берегу моря с мая прошлого года. Таких домов только около 15, поэтому натолкнуться на них и успеть купить – редкость.

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Очень желанные дома на Кларк-авеню

Директор агентства недвижимости Стив Яннаракис описал Кларк-авеню как один из самых желанных и эксклюзивных районов Тасмании.

"Вотерфронт на Кларк-авеню – это территория, которая всегда привлекательна. На эти дома всегда найдутся покупатели, даже на тихих рынках. Есть дефицит. И когда что-то попадает на рынок, как правило, есть очередь покупателей", – рассказывает Стив Яннаракис.

У каждой комнаты есть свой уют / Фото Realestate

Это дом с удивительной историей. Лишь несколько жили здесь с момента его постройки в 1800-х годах, в том числе премьер-министр Тасмании. Последний владелец жил здесь около 60 лет.

В доме есть шесть спален, три ванные комнаты, большие гостиные, учитывая центральную официальную столовую-гостиную, а также кухню у воды с неформальной гостиной.

Оттуда открываются виды на реку Дервент. Наполненные светом интерьеры, высокие потолки, глубокие карнизы, мраморные и деревянные камины, витражи, оригинальные столярные изделия из черного дерева и эркеры здесь все в роскошных деталях.

Дом на берегу моря / Фото Realestate