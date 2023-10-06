Как очистить белые стены от пятен: три экспертных, но простых метода

Если вы решились на покраску стен в белый, то должны знать, как их правильно очищать. Для этого, к слову, не обязательно использовать химические средства.

Эксперты рекомендуют несколько различных методов, когда речь стачивается очистка и мытье белых стен. Успех во многом зависит от того, что вы пытаетесь отметить. Для обычной уборки достаточно будет воды и мыла, а вот для очистки пятен нужны более сильные средства.

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Для легкой очистки

Чтобы просто освежить стены, протрите их теплой водой (возможно, добавив несколько капель жидкости для мытья посуды). Так вы очистите стенки от пыли и маленьких пятен.

У многих возникает соблазн пропылесосить потолок во время еженедельной уборки. Но во время такой очистки нужно быть очень осторожными, ведь вы можете легко поцарапать или отслоить краску. Мытье с помощью тряпки – более безопасный метод.

Кстати, эксперты советуют воспользоваться шваброй, но с новой тряпкой, чтобы достичь как можно выше.

Для очистки обычных пятен

Когда вы видите пятна, не бегите сразу за моющим средством. Попытайтесь отмыть их водой с помощью губки или тряпки. Всегда пробуйте этот метод с самого начала. Иногда вода – это все, что вам нужно для очищения пятен.

Если обычная вода не работает, попробуйте очистить уксусом. Добавьте немного на влажную губку или тряпку и осторожно потрите стены. Это должно устранить большинство незначительных пятен,

– советуют эксперты.

Обязательно выбирайте белый уксус, а не солодовый или красный винный уксус, поскольку они могут добавить пятен.

Для очистки стойких пятен

Отбеливатель – это последнее, о чем вы должны думать. Им следует пользоваться только тогда, когда предыдущие методы не помогают. Ведь если использовать отбеливатель неосторожно, то белый цвет может стать безжизненным.

Что следует запомнить: отбеливатель можно использовать только точечно и только с водой. Смешайте одну часть отбеливателя с четырьмя частями воды. Легко потрите стойкие пятна с помощью губки или тряпки и промойте стены чистой водой.