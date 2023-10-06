Експерти рекомендують кілька різних методів, коли мова сточується очищення й миття білих стін. Успіх багато в чому залежить від того, що саме ви намагаєтеся відміти. Для звичайного прибирання достаньо буде води та мила, а от для очищення плям потрібні сильніші засоби.

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Для легкого очищення

Щоб просто освіжити стіни, протріть їх теплою водою (можливо, додавши кілька крапель рідини для миття посуду). Так ви очистите стіни від пилу й дрібних плям.

У багатьох виникає спокуса пропилососити стелю під час щотижневого прибирання. Та під час такого очищення треба бути дуже обережними, адже ви можете легко подряпати або відшарувати фарбу. Миття за допомогою ганчірки – безпечніший метод.

До речі, експерти радять скористатися шваброю, але з новою ганчіркою, щоб могти дістатися якнайвище.

Для очищення звичайних плям

Коли ви бачите плями, не біжіть одразу за мийним засобом. Спробуйте відмити їх водою за допомогою губки чи ганчірки. Завжди пробуйте цей метод з самого початку. Іноді вода – це все, що вам потрібно для очищення плям.

Якщо звичайна вода не працює, спробуйте очистити оцтом. Додайте трохи на вологу губку чи ганчірку й обережно потріть стіни. Це має усунути більшість незначних плям,

– радять експерти.

Обов'язково вибирайте білий оцет, а не солодовий або червоний винний оцет, оскільки вони можуть навпаки додати плям.

Для очищення стійких плям

Відбілювач – це останнє, про що ви маєте думати. Ним варто користовуватися лише тоді, коли попередні методи не допомагають. Адже якщо використовувати відбілювач необережно, то білий колір може стати млявим.

Що варто запам'ятати: відбілювач можна використовувати лише точково і тільки з водою. Змішайте одну частину відбілювача з чотирма частинами води. Легко потріть стійкі плями за допомогою губки чи ганчірки й помийте стіни чистою водою.