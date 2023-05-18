Как часто нужно мыть душ, чтобы он оставался гигиеническим и выглядел наилучшим образом? Вы можете мыть стеклянную дверь душевой кабины после каждого использования. Однако душевая нуждается также и в глубокой очистке.

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Как часто мыть душевую

Если коротко, то нет установленной частоты мытья душа. Это место, которое следует чистить в зависимости от его использования, в отличие от чистки по расписанию.

Хотя полезным советом по уборке есть мыть душ раз в неделю. Однако этого может оказаться недостаточно. Ведь душ – это одновременно теплое и влажное место, склонное к размножению бактерий и плесени.

Стоит ли мыть душ после каждого использования

Мыть душ после каждого использования не нужно. Но желательно использовать средство для очищения засохших капель на стенках и дверцах. Иначе потом будет очень тяжело все это отчищать. Кроме того, душ будет неряшливым.

Эксперты по уборке говорят, что лучше вытирать следы от капель обычной сухой тряпкой.

Как часто следует глубоко чистить душ

Экспертка по уборке Карина Тонер советует проводить глубокую очистку душевой кабины. раз в месяц (или два, если вы не используете душевую часто).

"Регулярного протирания может быть недостаточно, особенно для труднодоступных мест, таких как линии между плиткой и узкие углы. Не забывайте об очистке душевых воронок и стоков. Не забудьте очистить занавес для душа, если он у вас есть, чтобы избежать плесени и запахов", – говорит Тонер.