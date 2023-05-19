Даже если у вас многолетний опыт окраски, достаточно одного промаха, чтобы оставить следы на стекле. Специалисты рассказали о трех простых способах, как очистить нежелательные пятна от краски.

Обратите внимание Инвестиции в коммерческую недвижимость: какие риски следует учитывать в сегодняшних реалиях

Уксус

Очистка уксусом является одним из лучших естественных способов избавиться от пятен на стекле.

"Вы можете вскипятить уксус на плите или в микроволновке, затем смочить в нем тряпку, пока она еще горячая, и тереть краску, пока не растворится. Будьте только осторожны, чтобы не обжечься. Тогда вам следует воспользоваться водой, чтобы смыть остатки краски и уксуса из стекла", – говорят эксперты.

Но есть несколько важных вещей, на которые следует обратить внимание, когда используете что-нибудь такое "кислое", как уксус. Старое стекло может быть чувствительно к повреждению растворителями.

"Современные стеклянные окна обычно имеют синтетические покрытия, которые предохраняют их от сильных растворителей и кислот; старые окна часто более натуральны по своему материалу, и кислоты, такие как уксус, могут фактически въесть их".

Бритвой

Безопасные бритвы часто используют для очистки наклеек из зеркал и стекла для чистки стеклянной поверхности плиты. Они тоже помогут и с пятнами на окнах. Однако бритвы нужно использовать осторожно и правильно, чтобы избежать постоянных царапин.

Работайте бритвой под углом, плавно скользя лезвием по поверхности, а не используя резкие движения. Также важно использовать специальную бритву, а не обычную.

Ацетоном

Наиболее очевидный способ очистить краску из стекла – использовать традиционный растворитель ацетон.

Во время очищения также следует соблюдать осторожность. Следует делать это в перчатках и помещении, которое потом можно будет легко проветрить.