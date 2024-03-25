Как очистить стены от плесени: три бюджетных средства, которые эксперты назвали эффективными

Стены можно очистить от плесени специальными средствами, но они часто дорогие, вредные для здоровья и недейственные. Эксперты говорят, что эти доступные и всем известные очистители помогут "вылечить" покрытие.

Плесень на стенах – это обычное явление, особенно в комнатах с повышенной влажностью, например ванная. Избавиться от плесени можно самостоятельно, но при условии, что площадь пораженного участка не слишком велика. Вот три средства, которые специалисты советуют использовать.

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Уксус

Это отличное средство для очистки стен с плесенью, но только на непористых поверхностях.

Смешайте воду и уксус 1:1 в бутылке с распылителем. Нанесите спрей на пораженный плесенью участок и оставьте на минимум час. С помощью щетки избавьтесь от плесени, а затем протрите это место влажной тканью из микрофибры,

– советуют эксперты.

Вернется ли плесень после обработки уксусом? Если не выявить и устранить причину появления, то она может снова появиться после обработки любым средством.

Отбеливатель

Как и уксус, это средство помогает избавиться от плесени только на непористых поверхностях. Стоит помнить, что при использовании отбеливателя надо быть особенно осторожными. Ведь он может обесцветить некоторые материалы.

Нанесите отбеливатель на маленький скрытый участок, чтобы убедиться, что он не обесцвечивает и не повреждает покрытие.

Если все в порядке, можете приготовить такое средство: возьмите один небольшой стакан отбеливателя и растворите его в 4 литрах воды. Для нанесения на пораженные участки используйте распылитель. Не забудьте позаботиться о защитной одежде на время работы с отбеливателем.

Перекись водорода

Перекись водорода можно использовать на полупористых поверхностях.

Тщательно протрите поверхность. Нанесите 8-процентную перекись водорода и оставьте высохнуть. С помощью абразивной губки или лучше проволочной щетки очистите стены. Вытрите полотенцем из микрофибры, а затем оставьте еще высохнуть. Процедуру лучше повторить дважды.