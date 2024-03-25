Цвіль на стінах – це звичне явище, особливо у кімнатах з підвищеною вологістю, як-от ванна. Позбутися цвілі можна самостійно, але за умови, що площа ураженої ділянки не надто велика. Ось три засоби, які фахівці радять використовувати.

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Оцет

Це чудовий засіб для очищення стін із цвіллю, але тільки на непористих поверхнях.

Змішайте воду та оцет 1:1 в пляшці з розпилювачем. Нанесіть спрей на уражену пліснявою ділянку та залиште на щонайменше годину. За допомогою щітки позбудьтеся цвілі, а потім протріть це місце вологою тканиною з мікрофібри,

– радять експерти.

Чи повернеться цвіль після обробки оцтом? Якщо не виявити та усунути причину появи, то вона може знову з'явитися після обробки будь-яким засобом.

Відбілювач

Як і оцет, цей засіб допомагає позбутися цвілі лише на непористих поверхнях. Варто пам'ятати, що під час використання відбілювача треба бути особливо обережними. Адже він може знебарвити деякі матеріали.

Нанесіть відбілювач на маленьку приховану ділянку, щоб переконатися, що він не знебарвлює та не пошкоджує покриття.

Якщо все гаразд, можете приготувати такий засіб: візьміть одну невелику склянку відбілювача й розчиніть його в 4 літрах води. Для нанесення на уражені ділянки використовуйте розпилювач. Не забудьте подбати про захисний одяг на час роботи з відбілювачем.

Перекис водню

Перекис водню можна використовувати на напівпористих поверхнях.

Ретельно протріть поверхню. Нанесіть 8-відсотковий перекис водню і залиште висохнути. За допомогою абразивної губки або краще дротяної щітки очистьте стіни. Витріть рушником з мікрофібри, а потім залиште ще висохнути. Процедуру краще повторити двічі.