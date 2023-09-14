Три поверхности в доме, которые можно с уверенностью очищать уксусом: вы будете поражены результатом

Возможно, это удивительно, но в доме очень много предметов, вещей и мест, которые можно отчистить с помощью уксуса. Результат таких "манипуляций" виден сразу.

Белый уксус может помочь поддерживать все в гигиенической чистоте. Его можно развести водой и любыми натуральными экстрактами или эфирными маслами по вашему выбору, чтобы добавить великолепный аромат.

Обратите внимание Льготная ипотека под 7%: сколько придется платить за собственную квартиру в разных городах Украины

Уксус – природное дезинфицирующее средство против многих микробов, в том числе сальмонеллы и кишечной палочки. Он отлично "работает" на поверхностях во всех комнатах, в частности примите во внимание эти три места.

Окна

Наши окна быстро загрязняются, а иногда просто нет времени их отмывать. Попробуйте домашний раствор уксуса и воды – это одно из лучших средств для быстрой очистки.

Смешайте одинаковые части белого уксуса и горячей воды и добавьте брызг жидкого мыла. Для этого процесса выберите время суток, когда солнце не светит прямо у окна.

Используя губку, смочите окно раствором для мытья окон и сотрите грязь, убедившись, что раствор не касается оконных рам. Далее смочите ракель и, начиная с верхнего угла, прямым движением протяните ее вниз. Повернитесь вверх и повторите, немного перекрывая первый штрих. каждого движения протирайте резиновый край ракеля губкой или тканью без ворса. Завершите, потянув ракель по нижней части окна и вытерев подоконник сухой губкой или тряпкой", – рассказала в деталях эксперт Марта Стюарт.

Кафельный пол

Средства для мытья полов часто очень дорогие, химические и оставляют сильный запах. Если у вас изразцовый пол, вы можете помыть его с помощью уксуса.

Смешайте около 50% уксуса, 30% воды и 20% лимонного сока в спрей-бутылке. По желанию можете добавить эвкалиптовое масло (для запаха) и масло чайного дерева (для антибактериального эффекта). Опрыскивайте пол и помойте его шваброй.

Ванная комната

, очищение лимонным соком – эффективный и экологически чистый способ поддерживать свежесть разных участков дома. Он оставляет отличный цитрусовый аромат.

В этой комнате вы можете очистить ванную и туалет. Чтобы очистить ванночку, просто смешайте уксус с теплой водой и начните мыть проблемные участки. Если пятно не исчезает, смешайте уксус и пищевую соду и оставьте на несколько минут, прежде чем настойчиво потереть.

Для очищения унитаза налейте внутрь чашку уксуса и оставьте на ночь. На следующий день посыпьте содой и скрабом. Спустите воду в туалете – и все будет чисто.