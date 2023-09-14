Саме білий оцет може допомогти підтримувати все в гігієнічній чистоті. Його можна розвести водою та будь-якими натуральними екстрактами чи ефірними оліями на ваш вибір, щоб додати чудового аромату.

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Оцет – природний дезінфекційний засіб проти багатьох мікробів, у тому числі сальмонели та кишкової палички. Він чудово "працює" на поверхнях у всіх кімнатах, зокрема візьміть до уваги ці три місця.

Вікна

Наші вікна дуже швидко забруднюються, а інколи просто немає часу їх відмивати. Спробуйте домашній розчин оцту та води – це один із найкращих засобів для швидкого очищення.

Змішайте однакові частини білого оцту та гарячої води і додайте бризку рідкого мила. Для цього процесу оберіть час доби, коли сонце не світить прямо у вікна.

"Використовуючи губку, змочіть вікно розчином для миття вікон та зітріть бруд, переконавшись, що розчин не торкається віконних рам. Далі змочіть ракель і, починаючи з верхнього кута, прямим рухом протягніть її вниз. Поверніться вгору і повторіть, трохи перекриваючи перший штрих. Після кожного руху протирайте гумовий край ракеля губкою або тканиною без ворсу. Завершіть, потягнувши ракель по нижній частині вікна і витерши підвіконня сухою губкою або ганчіркою", – розповіла в деталях експертка Марта Стюарт.

Кахельна підлога

Засоби для миття підлоги часто дуже дорогі, хімічні та залишають сильний запах. Якщо у вас кахельна підлога, ви можете помити її за допомогою оцту.

Змішайте приблизно 50% оцту, 30% води та 20% лимонного соку в спрей-пляшці. За бажанням можете додати евкаліптову олію (для запаху) і олію чайного дерева (для антибактеріального ефекту). Обприскайте підлогу та помийте її шваброю.

До речі, очищення лимонним соком – ефективний і екологічно чистий спосіб підтримувати свіжість різних ділянок будинку. Він залишає чудовий цитрусовий аромат.

Ванна кімната

У цій кімнаті ви можете очистити оцтом ванну та туалет. Щоб очистити ванну, просто змішайте оцет з теплою водою і почніть мити проблемні ділянки. Якщо пляма не зникає, змішайте оцет і харчову соду та залиште на кілька хвилин перед тим, як наполегливо потерти.

Для очищення унітазу налийте всередину чашку оцту і залиште на ніч. На наступний день посипте содою і скрабом. Спустіть воду в туалеті – і все буде чисто.