Масштабы впечатляют: в Австралии продают один из самых больших пентхаусов страны

На 21-м этаже роскошной гостиницы в Брисбене расположен огромный таунхаус. Недавно он появился на рынке за потрясающую сумму.

Дом является одним из самых больших пентхаусов страны – занимает 891 квадратный метр. Жилье вмещает четыре спальни и три ванные комнаты. Стоимость не менее впечатляющая – 30 миллионов долларов.

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Невероятный пентхаус на 21-м этаже

В стоимость также входит 15-метровый пейзажный бассейн, гараж на шесть автомобилей, винный погреб с более чем 5000 бутылками. Здесь можно наслаждаться потрясающим северо-восточным видом на центральный деловой район Брисбена и реку, пристань Квинс, парки Южного берега.

Но помещение уникально не только из-за этих удобств. Новый владелец будет иметь доступ к пятизвездочным услугам отеля: круглосуточный консьерж, обслуживание номеров, парковка автомобиля работниками и обслуживание номеров.

"Нет действительно ничего похожего с таким уровнем обслуживания, удобствами и расположением, как пентхаус Emporium", – сказал агент Филипп Рэнд.

Пентхаус очень роскошный, хотя интерьер сдержан.

Среди архитектурных особенностей – двойная входная дверь ручной работы из американского дуба, несколько жилых зон и панорамные окна от пола до потолка, выходящие на массивную, залитую солнцем террасу.

Главный люкс располагает большой гардеробной и роскошной ванной комнатой. Также здесь есть кухня, офис и бильярдная. Агент по недвижимости рассказал, что уже получил много звонков по отношению к жилью. Потенциальные покупатели были не только из Австралии, но и из Сингапура, Гонконга и США.