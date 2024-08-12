Как необитаемый остров: роскошный курорт с первым в мире 7-звездочным отелем полностью пришел в упадок

В гламурный квартал Вароша на Кипре в свое время любила приезжать актриса Элизабет Тейлор. А сейчас он просто приходит в упадок, о чем свидетельствуют опубликованные в сети фото.

Курорт Вароша когда-то был одним из самых роскошных в Европе. Его судьба кардинально изменилась буквально в один день – 20 июля 1974 года. Турецкая армия ворвалась в северную часть острова в ответ на попытку государственного переворота, и местные вынуждены были бежать.

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Курорт превратился в пустыню

Около 180 тысяч греков-киприотов переселились с острова, в том числе 15 тысяч жителей Вароши. С того времени курорт до сих пор остается городом-призраком. Некогда оживленные улицы зарастают травой, а отели, дома и магазины просто приходят в упадок.

Именно в Вароше расположен первый в мире 7-звездочный отель под названием "Золотые пески". Он имел даже собственную мини-железнодорожную колею для перевозки гостей. После вторжения его сразу закрыли.

Заброшенный курорт на Кипре / Фото EPA

В сезон курорт принимал около 10 тысяч туристов, а в 1973 году его население составляло 25 тысяч человек. Сейчас сюда также едут люди, но только для того, чтобы рассмотреть квартал, который застрял во времени.

Определенные части города со временем начали открывать. Теперь это туристическое направление с экскурсиями, электрическими велосипедами и кафе,

– рассказал профессор одного из кипрских университетов Губерт Фаустманн.

По официальной статистике, в течение последних четырех лет заброшенный город посетило более 1,8 миллиона путешественников. Курорт занял первое место в перечне "темных" туристических центров.