Метод уборки "1 за 10": это гениальный лайфхак, как сделать дом чистым

Профессиональные уборщики говорят, что один из самых простых и эффективных методов уборки – это "один вместо десяти". Его основой является одно строгое правило, которого без колебаний нужно придерживаться.

Это не просто метод уборки, а образ жизни. Он меняет "отношения" с домом и уберегает от импульсивных покупок.

Обратите внимание Запомните его: этот цветок ни в коем случае нельзя держать дома

Что такое метод "1 за 10"

Его суть такова: для каждой новой вещи или предмета в доме, следует избавиться от десяти старых.

Правило устранения беспорядка "1 на вход, 10 на выход" – это простой минималистский подход к управлению беспорядком. За каждый новый предмет, который вы приносите в свой дом, вы должны избавиться от десяти предметов,

– говорят специалисты.

Этот метод разработан прежде всего для поддержания чистоты и предотвращения беспорядка, что может образоваться со временем.

Дэниел Браун, генеральный директор клининговой компании Handy Cleaners в Лондоне, говорит, что ни один метод не работает лучше, чем этот. Его можно применить как для быстрой очистки всей комнаты, так и для уборки столешниц, шкафов или полок с игрушками.

Уборка полок от лишнего / Фото Pexels

Эксперты советуют использовать "1 за 10" для определенной категории вещей, например для обуви. Приносите новую пару – отдаете или выбрасываете старую. Но это не обязательно: категории могут быть разные. Главное – прогресс.

Вы можете принести домой пару туфель и избавиться от лишнего тюбика туши, которым никогда не пользуетесь,

– подсказывают клинеры.

Это также выработает привычку "отпускать" ненужные вещи и заставит останавливаться, чтобы еще раз обдумать возможные покупки.