Це не просто метод прибирання, а спосіб життя. Він змінює «стосунки» з домом і вберігає від імпульсивних покупок.

Зверніть увагу Запам'ятайте її: цю квітку в жодному разі не можна тримати вдома

Що таке метод "1 за 10"

Його суть така: для кожної нової речі чи предмета в домі, слід позбутися десяти старих.

Правило усунення безладу "1 на вхід, 10 на вихід" – це простий мінімалістський підхід до керування безладом. За кожен новий предмет, який ви приносите у свій дім, ви маєте позбутися десяти предметів,

– кажуть фахівці.

Цей метод розроблено найперше для підтримування чистоти та запобігання безладу, що може утворитися з часом.

Деніел Браун, генеральний директор клінінгової компанії Handy Cleaners у Лондоні, каже, що жоден метод не працює краще, ніж цей. Його можна застосувати як для швидкого очищення всієї кімнати, так і для прибирання стільниць, шаф чи полиць з іграшками.

Прибирання полиць від зайвого / Фото Pexels

Експерти радять використовувати "1 за 10" для певної категорії речей, наприклад для взуття. Приносите нову пару – віддаєте або викидаєте стару. Та це не обов’язково: категорії можуть бути різні. Головне – прогрес.

Ви можете принести додому пару туфель і позбутися зайвого тюбика туші, яким ніколи не користуєтеся,

– підказують клінери.

Це також виробить звичку "відпускати" непотрібні речі й змусить зупинятись, щоб ще раз обдумати можливі покупки.