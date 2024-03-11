Квартиру продают в селе Озера Кировоградской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления онлайн-платформы OLX.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Одна из самых дешевых квартир в Украине

Жилье расположено в двухуровневом доме на последнем этаже. Общая площадь квартиры составляет 41 квадратный метр, из которых площадь кухни составляет 6 квадратов. Тип отопления – индивидуальное, с помощью твердотопливного котла.

Жилье требует ремонта / Фото OLX

С фото становится понятно, что квартира нуждается в ремонте. Также новому владельцу или владелице нужно будет приобрести всю мебель. Все остальные детали автор объявления просит узнавать по телефону.

Сколько в среднем стоят вторичные однокомнатные квартиры

Самые дорогие однокомнатные квартиры продают в Киеве – средняя цена составляет около 93 072 доллара. На втором месте – Львовщина, где стоимость составляет 69 255 долларов. Третьей в списке является Винницкая область со средней стоимостью в 52 838 долларов.

В тройку областей с самой низкой ценой вошли: Николаевская – 23 425 долларов, Запорожская – 22 962 доллара, Херсонская – 20 138 долларов.

Кстати, в Кировоградской области однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит около 27 600 долларов.