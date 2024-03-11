Двухкомнатное жилье за 1,3 тысячи долларов: где продают одну из самых дешевых квартир в Украине

На рынке недвижимости продают двухкомнатную квартиру всего за 1,3 тысячи долларов, то есть примерно за 50 тысяч гривен. Хотя это одна из самых дешевых квартир, ее состояние далеко не самое плохое.

Квартиру продают в селе Озера Кировоградской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления онлайн-платформы OLX.

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Одна из самых дешевых квартир в Украине

Жилье расположено в двухуровневом доме на последнем этаже. Общая площадь квартиры составляет 41 квадратный метр, из которых площадь кухни составляет 6 квадратов. Тип отопления – индивидуальное, с помощью твердотопливного котла.

Жилье требует ремонта / Фото OLX

С фото становится понятно, что квартира нуждается в ремонте. Также новому владельцу или владелице нужно будет приобрести всю мебель. Все остальные детали автор объявления просит узнавать по телефону.

Сколько в среднем стоят вторичные однокомнатные квартиры

Самые дорогие однокомнатные квартиры продают в Киеве – средняя цена составляет около 93 072 доллара. На втором месте – Львовщина, где стоимость составляет 69 255 долларов. Третьей в списке является Винницкая область со средней стоимостью в 52 838 долларов.

В тройку областей с самой низкой ценой вошли: Николаевская – 23 425 долларов, Запорожская – 22 962 доллара, Херсонская – 20 138 долларов.

Кстати, в Кировоградской области однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит около 27 600 долларов.