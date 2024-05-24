Бюджетный вариант: за сколько продают маленькую однокомнатную квартиру в Киеве

Хотя недвижимость в Киеве самая дорогая в Украине, там тоже можно найти бюджетные варианты. Например, в Подольском районе продают смарт-квартиру за 16,9 тысячи долларов.

Квартира очень маленькая – общая площадь составляет 19 квадратных метров. Однако она в хорошем жилом состоянии и расположена в центре Киева. Объявление о продаже появилось на сайте Rieltor, сообщает Недвижимость 24.

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Что предлагают за 17 900 долларов

Квартиру продают в качественном кирпичном доме. Она расположена на втором этаже 5-этажного дома. Помещение не угловое, а размещено внутри между квартирами.

Планировка – студия, в ней размещены спальные зону, кухонную зону, душевую кабину, холодильник, стиральную машину автомат. Есть встроенный гардероб,

– указано в объявлении.

Несмотря на то, у квартиры есть существенные недостатки. Если с маленькой площадью можно смириться, то с отсутствием туалета и кухни – нет. Санузел является общим, и он расположен в коридоре. Общая кухня с газовой плитой обустроена отдельно на этаже.

Маленькая квартира с уютным интерьером / Фото OLX

Квартиру продает риэлтор, который отмечает, что это возможность "получить максимум за минимум". В гривнах стоимость квартиры составляет около 670 тысяч.