Квартира дуже маленька – загальна площа становить 19 квадратних метрів. Проте вона в гарному житловому стані та розташована в центрі Києва. Оголошення про продаж з'явилося на сайті Rieltor, повідомляє Нерухомість 24.

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Що пропонують за 17 900 доларів

Квартиру продають у якісному цегляному будинку. Вона розташована на другому поверсі 5-поверхового будинку. Помешкання не кутове, а розміщене всередині між квартирами.

Планування – студія, в ній розміщено спальні зону, кухонну зону, душову кабіну, холодильник, пральну машину автомат. Є вбудований гардероб,

– зазначено в оголошенні.

Попри те, у квартири є суттєві недоліки. Якщо з маленькою площею можна змиритися, то з відсутністю туалету та кухні – ні. Санвузол є загальним, і він розташований у коридорі. Спільна кухня з газовою плитою облаштована окремо на поверсі.

Маленька квартира із затишним інтер'єром / Фото OLX

Квартиру продає рієлтор, який зазначає, що це можливість "отримати максимум за мінімум". У гривнях вартість квартири становить близько 670 тисяч.