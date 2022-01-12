Офис Черчилля и штаб-квартира из "бондианы": сколько стоят апартаменты в известном здании

На рынке недвижимости Великобритании заключили одну из самых дорогих сделок. Миллиардер, решивший скрыть свою личность, приобрел двухэтажный пентхаус в здании бывшего военного ведомства.

Пентхаус расположен в Вайтхолле – правительственном квартале Лондона, между зданием Британского Парламента в Вестминстере и Трафальгарской площадью. Что еще известно об особенностях сооружения – дальше.

Читайте Покупка квартиры по договору переуступки: что это и как правильно оформить

История известной недвижимости



Пентхаус расположен в Уайтголле / Фото Daily Mail

Здание было построено в 1906 году и служило офисом Уинстона Черчилля с 1919 по 1921 год.

Во время обеих мировых войн здание стало базой для других политиков, а в 1983 году пентхаус стал настоящей "звездой" фильмов о Джеймсе Бонде. Впервые он появился на экране в фильме "Осьминог", затем в фильмах "Вид на смерть" и "Лицензия на убийство". Известную недвижимость также было видно на заднем плане, когда Дэниел Крэйг стоял на крыше соседнего здания в фильме 2012 года "Координаты Скайфолл".



Широкие коридоры внутри сооружения / Фото Daily Mail

На строительство здания для бывшего военного ведомства в свое время ушло 25 миллионов кирпичей. Здание также известно своими невероятными по длине коридорами в четыре километра.

Самая дорогая недвижимость в Великобритании



Известная башня / Фото Daily Mail

Сейчас известную недвижимость продали за 54,4 миллиона долларов (40 миллионов фунтов). По данным The Times, анонимный миллиардер заплатил более 15 тысяч долларов за 0,10 метра, купив двухэтажные апартаменты за рекордную для Лондона сумму.

Однако это уже не первая сделка, которая вошла в историю. Так, в 2014 году дом выкупили у министерства обороны британско-индийские миллиардеры братья Хиндуджа. Сделка стоила им 475 миллионов долларов. Братья превратили дом в мегакомплекс с гостиницей на 120 номеров с 11 ресторанами и 85 частными апартаментами.



Терраса в апартаментах / Фото Daily Mail

Планы, одобренные Вестминстерским советом, показывают, что резиденция с четырьмя спальнями расположена на площади 320 "квадратов" и включает в себя культовую трехэтажную северную башню здания.