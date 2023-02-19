Уют с первого взгляда: как удачно оформить прихожую

Дом – это особое место, где комфорт и уют должны властвовать в каждом уголке. Атмосфера счастья должна окутывать нас, как только мы переступаем порог.

Прихожая – это пространство, которое должно радостно приветствовать всех жителей и гостей и задавать тон остальному интерьеру. Чтобы атмосфера переходного пространства была максимально эффектной, нужно удачно продумать каждый пустяк, а особенно – декор.

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Как оформить стены прихожей: стильные идеи

Первое, что советуют дизайнеры – рассмотреть яркую цветовую палитру. Светлые тона визуально увеличат прихожую и придадут ему "свежести", что актуально для любого дома.

Яркие цвета – всегда хорошая идея / Фото Alex Wilson

Если у вас есть знакомые художники или вы не прочь воспользоваться услугами других специалистов, то хорошей идеей будет роспись стены у входа. Это не только оригинально, но и будет вызывать яркие эмоции каждый раз, когда вы возвращаетесь домой.

Оригинальное решение / Фото Katya De Grunwald

Подобный способ придать прихожей особенности – современное искусство. Здесь даже есть возможность сыграть на контрасте, ведь картина может противопоставляться существующему интерьеру.

Искусство никогда не лишнее / Фото Polly Wreford

Свет, декор и мебель для одежды – также важные элементы, которые не могут остаться без внимания. Именно они будут создавать основу общей атмосферы пространства, поэтому перед их приобретением хорошо поразмышляйте, какие ощущения должны наполнять вас, когда будете заходить домой.

Уют сразу за порогом / Фото Amy Bartlam