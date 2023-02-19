Передпокій – це простір, який повинен радо вітати усіх мешканців та гостей та задавати тон решті інтер'єру. Аби атмосфера перехідного простору була максимально ефектною, потрібно вдало продумати кожну дрібницю, а особливо – декор.

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Як оформити стіни передпокою: стильні ідеї

Перше, що радять дизайнери – розглянути яскраву палітру кольорів. Світлі тони візуально збільшать передпокій та додадуть йому "свіжості", що актуально для будь-якого помешкання.

Яскраві кольори – завжди гарна ідея / Фото Alex Wilson

Якщо у вас є знайомі художники або ви не проти скористатися послугами інших фахівців, то гарною ідеєю буде розпис стіни біля входу. Це не лише оригінально, а й викликатиме яскраві емоції кожного разу, як ви будете повертатися додому.

Оригінальне рішення / Фото Katya De Grunwald

Схожий спосіб додати передпокою особливості – сучасне мистецтво. Тут навіть є можливість зіграти на контрасті, адже картина може протиставлятися існуючому інтер'єру.

Мистецтво ніколи не зайве / Фото Polly Wreford

Світло, декор та меблі для одягу – також важливі елементи, які не можуть залишитися поза увагою. Саме вони будуть створювати основу загальної атмосфери простору, тому перед їх придбанням добре поміркуйте, які відчуття повинні сповнювати вас, коли будете заходити додому.

Затишок одразу за порогом / Фото Amy Bartlam