Самый большой дом в районе Атланты: сколько стоит жилье площадью более 400 "квадратов"

Современный особняк в Атланте с элегантным экстерьером и интерьером имеет площадь около 420 квадратных метров. Он расположен в районе Олд-Форт-Ворд и считается там самым односемейным домом.

Самое большое здание в одном из районов Атланты построили относительно недавно – в 2008 году. Особняк с пятью спальнями решили продать за 1,895 млн долларов, что не является такой заоблачной ценой, за огромное роскошное жилье.

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Это действительно редкий дом

Это также один из тех редких объектов в районе, откуда прямой доступ к тропе Парка Свободы. Местные считают это значительным преимуществом.

Интерьер площадью 422 квадратных метра имеет много стоимостных деталей: консольная лестница, пол из бразильского ореха, панорамные окна, а затем и невероятные виды. Среди других особенностей – большое заднее патио вне главного жилого уровня, терраса на крыше и еще одна частная терраса возле главной спальни.

Самый большой дом в одном из районов Атланты / Фото Georgia MLS

Четырехуровневый "трофейный дом" вмещает великолепную кухню, большую столовую, просторную гостиную и домашний кинотеатр. На верхнем этаже светлый люкс имеет две гардеробные, отдельную зону отдыха, выход на частную террасу и ванную комнату в стиле спа.

"Это большой дом, поэтому я предполагаю, что он будет в основном использоваться как основное жилье, но такой тип жилья обычно покупают как вторичное жилье те, кто уже имеет один или два дома", – говорит агент по листингу.