Найбільший будинок в одному з районів Атланти побудували відносно нещодавно – у 2008 році. Особняк з п'ятьма спальнями вирішили продати за 1 895 000 доларів, що не є такою захмарною ціною, за величезне розкішне житло.

Зверніть увагу Пільгова іпотека "єОселя" під 3%: відповідаємо на поширені питання

Це справді рідкісний будинок

Це також одне з тих рідкісних об'єктів у районі, звідки є прямий доступ до стежки Парку Свободи. Місцеві вважають це значною перевагою.

Інтер’єр площею 422 квадратних метри має багато вартісних деталей: консольні сходи, підлога з бразильського горіха, панорамні вікна, а відтак і неймовірні краєвиди. Серед інших особливостей – велике заднє патіо поза головним житловим рівнем, тераса на даху та ще одна приватна тераса біля головної спальні.

Найбільший будинок в одному з районів Атланти / Фото Georgia MLS

Чотирирівневий "трофейний дім" вміщує чудову кухню, велику їдальню, простору вітальню та домашній кінотеатр. На верхньому поверсі світлий основний люкс має дві гардеробні, окрему зону відпочинку, вихід на приватну терасу та ванну кімнату в стилі спа.

"Це великий будинок, тож я припускаю, що він здебільшого використовуватиметься як основне житло, але такий тип житла зазвичай купляють як вторинне житло ті, хто вже має один чи два будинки", – каже агент з лістингу.