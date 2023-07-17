Этот особняк в Калифорнии вызовет ажиотаж среди покупателей

В городе Сан-Марино продается огромный особняк площадью 685 квадратных метров. Агенты по недвижимости предполагают, что дом вызовет ажиотаж на рынке, в частности, из-за удачного расположения.

"Я подозреваю, что у нас будет семь или восемь предложений от потенциальных покупателей. Есть вероятность превышения прейскурантной цены, – говорит агент по недвижимости Билл Подли. Одной из причин высокой стоимости является месторасположение – через дорогу от Гантингтонской библиотеки. Цена, собственно, составляет 6 750 000 долларов США.

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Особняк захотят приобрести много людей

Жилье построили еще в 1929 году. Дом напоминает отель, потому что здесь есть много комнат и бассейн на улице. В собственности также входит освещенный теннисный корт, моторный корт и гараж на четыре авто.

В доме есть шесть спален и восемь ванных комнат. На первом этаже расположен большой входной зал, туалетная комната, официальная гостиная с камином, официальная столовая и библиотека. Также на этом уровне находится кухня и комната с двумя спальнями.

Каждая комната особенная / Фото CRMLS

На втором этаже вы найдете остальные ванные и спаленные, учитывая основной люкс с двумя гардеробными и ванной комнатой.

Нынешние владельцы живут в доме с 1968 года и являются третьими или четвертыми владельцами почти столетней резиденции. Они не раз обновляли интерьер, поэтому здание в отличном состоянии.

Агенты недвижимости говорят, что покупателей привлекает Сан-Марино, поскольку здесь есть один из лучших школьных округов штата.

Бассейн и зона отдыха на улице / Фото CRMLS