"Я підозрюю, що у нас буде сім або вісім пропозицій від потенційних покупців. Є ймовірність перевищення прейскурантної ціни, – каже агент з нерухомості Білл Подлі. Однією з причин високої вартості є місце розташування – через дорогу від Гантінгтонської бібліотеки. Ціна, власне, становить 6 750 000 доларів США.

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Особняк захочуть придбати багато людей

Житло збудували ще в 1929 році. Будинок нагадує готель, бо тут є багато кімнат і басейн надворі. До власності також належить освітлений тенісний корт, моторний корт і гараж на чотири авто.

У будинку є шість спалень та вісім ванних кімнат. На першому поверсі розташована велика вхідна зала, туалетна кімната, офіційна вітальня з каміном, офіційна їдальня та бібліотека. Також на цьому рівні розміщена кухня й кімната з двома спальнями.

Кожна кімната особлива / Фото CRMLS

На другому поверсі ви знайдете решту ванних кімнат і спалень, враховуючи основний люкс із двома гардеробними та ванною кімнатою.

Нинішні власники живуть у будинку з 1968 року і є третіми чи четвертими власниками майже столітньої резиденції. Вони не раз оновлювали інтер'єр, тому будинок в чудовому стані.

Агенти з нерухомості кажуть, що покупців приваблює Сан-Марино, оскільки тут є один із найкращих шкільних округів штату.

Басейн та відпочинкова зона надворі / Фото CRMLS