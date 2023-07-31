Большой пейзажный бассейн занимает центральное место недвижимости в Голд-Косте. Он проходит у набережной канала и вдоль задней и боковой стены дома.

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Дом окружен огромным бассейном и каналом

"Это один из лучших домов в этом районе. Людям, которые приезжают мимо, он очень нравится. Недвижимость имеет все и даже большее, чего может пожелать семья", – говорит агент по недвижимости Исаак Ким.

Прекрасный по размеру и виду бассейн, близлежащая развлекательная зона со встроенным баром создают атмосферу отдыха на протяжении всего года. Здесь невероятные живописные виды на протекающий совсем рядом канал и природный заповедник.

В доме есть несколько жилых зон, включая официальные и неофициальные лаунжи, комнату отдыха и домашний кинотеатр.

Настоящая жемчужина в Голд-Косте / Фото Realestate

Главная спальня на втором этаже вмещает роскошную ванную комнату, гардеробную и приватный балкон. На три других спальни рассчитана одна ванная. На первом этаже обустроены гостевые помещения со спальней и гостиной.

Новые владельцы будут иметь доступ к теннисным кортам, бассейну, спа-центру, тренажерному залу и конференц-залам.