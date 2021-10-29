За необычное предложение просят 100 000 фунтов стерлингов (137 800 долларов или 3 633 870 гривен). Рассказываем чем обусловлена столь высокая стоимость участка.

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Как объясняют риелторы, участок имеет "археологическую, природоохранную и экологическую ценность". Раньше на этой земле осели одни из первых аграриев, а в железном веке здесь было кельтское поселение.

Что известно об участке

Виды из городища Хембери / Фото Ancient-origins

Первые здания появились на Хэмбери Форт Кросс в эпоху неолита. Ученые предполагают, что 7 000 – 11 000 лет назад это место было развитым культурным центром. В 1000 – 900 годах до нашей эры кельты построили в этой местности крепость, примерно в это время здесь появляются деревянные постройки, а жилье здания укрепляются земляными валами. В начале первого тысячелетия нашей эры римляне построили здесь форт.



На территории городища железной поры растут уникальные леса / Фото Ancient-origins

Выставленный на аукцион участок занимает площадь в 15,7 гектара и стоит 100 000 фунтов стерлингов. Территория покрыта лесом, являющимся средой обитания для редких растений и диких животных.