"Самая грязная вещь на кухне": эксперты говорят, что от нее надо немедленно избавиться

Существует так много способов хранения ножей на кухне. Но хозяева часто выбирают очень удобный и самый эстетичный вариант.

Речь идет о подставке для ножей со специальными отверстиями, похожей на блок. Это предмет, в котором накапливается будет много бактерий, от которых невозможно избавиться.

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Подставка для ножей – очень грязная вещь на кухне

Лиза Якас, квалифицированный микробиолог со степенью магистра пищевых наук рассказывает: "В нашем исследовании "Самые вредные места в доме" мы поставили ножевой блок на седьмое место в списке. Это влажная среда, где живут микробы, которые могут привести к распространению, которые могут привести к распространению пищевых заболеваний".

Еще несколько исследований также подтвердили, что подставки для ножей часто попадают в десятку самых грязных кухонных предметов. Вред возникает из-за того, что ножи не высушивают перед тем, как поставить в подставку.

Деревянная подставка для ножей / Фото Alamy

Если ножевая подставка из дерева, то ситуация еще хуже. Эксперты склоняются к мнению, что лучше использовать альтернативные идеи для хранения ножей.

Более безопасным и гигиеничным вариантом будет магнитный настенный стеллаж. В открытом дизайне нет места для грязи и болезнетворных микробов, а еще его можно легко вытереть. Также специалисты советуют дезинфицировать предметы для хранения и все столовые приборы по крайней мере раз в неделю.