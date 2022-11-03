Как организовать удобное пространство на кухне: 7 практических советов

Кухня – одно из тех помещений, где мы проводим значительную часть нашего времени. Поэтому к ее обустройству следует подойти с особой тщательностью.

На какие моменты обратить внимание, начиная ремонт, что предусмотреть и как ничего не забыть, рассказала команда дизайнеров интерьера Tomkin design.

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Начните с великого

Первый шаг – предусмотреть правильное расположение основной техники и мойки.



Варианты рабочего треугольника на кухне / Фото archdaily

Дизайнеры отмечают, что важно учесть правило треугольника: наличие беспрепятственного доступа к холодильнику, мойке и плите. Расстояние между ними должно составлять до 1,5 метра. Также важно не ставить в зоне треугольника обеденный стол.

Займитесь зонированием

После проработки рабочего треугольника займитесь зонированием кухни. Учтите, что здесь должны быть:

зона хранения продуктов;

рабочая зона (поверхность для приготовления пищи);

место для хранения кухонных принадлежностей;

зона мойки.



Предусмотрите зоны / Фото archdaily

Вся техника, приборы, посуда должны размещаться в предусмотренных местах и не забираться на необорудованные под это "территории".

Учтите расстояния

Дизайнеры отмечают, что минимально комфортный проход у кухни – 1,1 метра. При этом важно учесть размеры мебели в различных конфигурациях (открытая дверца, отодвинуты стулья, разложенный стол).

Чтобы не "воровать" пространство и не препятствовать свободному передвижению по небольшой кухне, лучше отказаться от стульев с косыми ножками.

Освободите место на рабочей поверхности

Минимальная длина оптимальной рабочей поверхности – 80 – 90 сантиметров. При этом на ней не должно быть чайника, тостера или мультиварки.

Параметры рабочей поверхности / Фото archdaily

"При наличии острова рабочая поверхность находится на нем, а длина кухни может быть меньше. Если духовку перенести под столешницу, минимальная длина кухни – от 2-х метров", – отмечают дизайнеры.

Зона мойки

Еще одно правило, которое сделает эргономичное пространство, правильное расположение мойки. Если по проекту она предусмотрена у стены или холодильника, следует обеспечить между ними расстояние в 20 – 30 сантиметров.

Также ваш быт упростит смеситель с выдвижным шлангом и встроенный диспенсер для хранения моющих средств.



Какой смеситель выбрать / Фото beedrop

Не менее важно упорядоченное и удобное пространство для хранения под мойкой. Если навести там порядок, можно сократить время на уборках кухни.

Электричество

Подсчитайте сколько розеток вам нужно, чтобы подключить всю технику на кухне. При этом розетка для посудомойки не может располагаться за ней, поэтому следует продумать выход на нее в соседнем шкафу.

Еще минимум 4 розетки необходимы для мелкой техники. Нелишне будет подсветка рабочей поверхности.

Островные розетки / Фото ArchiExpo

Чтобы не портить фартук, специалисты советуют заменить розетки на стене на встроенные в столешницу. Также их следует встроить в рабочую поверхность на острове.

Место для безделушек



Как обустроить места для хранения / Фото archdaily

Не забывайте использовать всю высоту шкафов и не забывайте об угловых полках. Здесь вы найдете место для каждой детали. А используя органайзеры, использовать их станет еще удобнее.