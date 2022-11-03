На які моменти звернути увагу, розпочинаючи ремонт, що передбачити та як нічого не забути розповіла команда дизайнерів інтер'єру Tomkin design.

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Почніть із великого

Перший крок – передбачити правильне розташування основної техніки та мийки.



Варіанти робочого трикутника на кухні / Фото archdaily

Дизайнери наголошують, що важливо врахувати правило трикутника: наявність безперешкодного доступу до холодильника, мийки та плити. Відстань між ними повинна становити до 1,5 метра. Також важливо не ставити в зоні трикутника обідній стіл.

Займіться зонуванням

Після пропрацювання робочого трикутника, займіться зонуванням кухні. Врахуйте, що тут мають бути:

зона зберігання продуктів;

робоча зона (поверхня для приготування їжі);

місце для зберігання кухонного приладдя;

зона мийки.



Передбачте зони / Фото archdaily

Вся техніка, прилади, посуд повинні розміщуватися у передбачених місцях та не залазити на необлаштовані під це "території".

Врахуйте відстані

Дизайнери наголошують, що мінімально комфортний прохід біля кухні – 1,1 метра. При цьому важливо врахувати розміри меблів у різних конфігураціях (відчинені дверцята, відсунені стільці, розкладений стіл).

Щоб не "красти" простір та не перешкоджати вільному пересуванню невеличкою кухнею, краще відмовитися від стільців із косими ніжками.

Звільніть місце на робочій поверхні

Мінімальна довжина оптимальної робочої поверхні – 80 – 90 сантиметрів. При цьому на ній не повинно бути чайника, тостера чи мультиварки.

Параметри робочої поверхні / Фото archdaily

"За наявності острова робоча поверхня знаходиться на ньому, а довжина кухні може бути меншою. Якщо духовку перенести під стільницю, мінімальна довжина кухні – від 2-х метрів", – зазначають дизайнери.

Зона мийки

Ще одне правило, яке зробить простір ергономічним, правильне розташування мийки. Якщо за проєктом вона передбачена біля стіни або холодильника, слід забезпечити між ними відстань у 20 – 30 сантиметрів.

Також ваш побут спростить змішувач з висувним шлангом та вмонтований диспенсер для зберігання засобів для миття посуду.



Який змішувач обрати / Фото beedrop

Не менш важливим є впорядкований та зручний простір для зберігання під мийкою. Якщо навести там лад, можна скоротити час на прибираннях кухні.

Електрика

Підрахуйте, скільки розеток вам потрібно, аби під'єднати усю техніку на кухні. При цьому розетка для посудомийки не може розташовуватися за нею, тож варто продумати вихід на неї у сусідній шафі.

Ще мінімум 4 розетки необхідні для дрібної техніки. Не зайвою буде підсвітка робочої поверхні.

Острівні розетки / Фото ArchiExpo

Щоб не псувати фартух, фахівці радять замінити розетки на стіні на такі, що вбудовані у стільницю. Також їх варто вмонтувати у робочу поверхню на острові.

Місце для дрібничок



Як облаштувати місця для зберігання / Фото archdaily

Не забувайте використовувати усю висоту шаф та не забувайте про кутові полиці. Тут ви знайдете місце для кожної дрібнички. А, використовуючи органайзери, використовувати їх стане ще зручніше.