Три ошибки в планировке ванной комнаты, которых следует избегать

Ванная комната часто является одной из самых маленьких в доме, но это пространство, выполняющее так много функций. Идеи планирования должны быть тщательно продуманы, чтобы избежать многих ошибок.

Если вы избежите распространенных ошибок при планировке, это гарантирует, что вы создадите дизайн ванной комнаты, который будет и практичным, и красивым. Эксперты рассказали о трех недостатках, которые не следует допускать.

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Загромождение пространства

Одной из самых распространенных ошибок при планировке ванной комнаты является чрезмерное загромождение пространства. Хотя важно иметь в комнате все необходимые вещи, нужно уметь их фильтровать, особенно если ванна маленькая.

Беспорядок делает комнату тесной и удушающей, и в ней может быть тяжело двигаться. От полотенец до туалетных предметов – все должно иметь свое место.

Люди часто пытаются вместить слишком многое в ванную комнату и не оставляют достаточно места между каждой отдельной зоной. Это может усложнить процесс ванных процедур,

– говорят эксперты.

Например, между туалетом должно быть 45 сантиметров расстояния по обе стороны и 76 сантиметров спереди, чтобы его было легко чистить и использовать. Когда речь идет об расстоянии между душем и туалетом, вы должны убедиться, что тот, кто пользуется душем, сможет делать это безопасно и комфортно.

Установка унитаза в неправильном месте

Ведущий дизайнер Барри Катчи говорит: "Мы всегда советуем не делать одну вещь - это размещать унитаз сразу напротив дверей, ведущих в ванную комнату. Ведь это будет первым, что будут видеть люди, когда будут заходить в ванную комнату".

Вы можете произвести гораздо лучшее впечатление с помощью красивого умывальника. Его можно установить в этом месте.

Плохое освещение

Плохо расположенное освещение может сделать комнату грязной и темной, в то время как чрезмерное освещение может быть резким и уязвимым,

– говорят специалисты.

Более яркое освещение расположите у зеркала, чтобы было удобно делать процедуры ухода. А для главной люстры выберите рассеянный свет, более приглушенный.